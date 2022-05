Nel 2017 proprio l’Atalanta aveva tenuto a battesimo il Fila: il Toro non scende in campo nel Tempio granata da prima della pandemia

Per una sfida del genere servono testa e gambe ma pure il sostegno del pubblico. E allora ecco che aprire i cancelli del Filadelfia, oltre due anni dopo, per la Primavera può diventare per i ragazzi di Coppitelli quella spinta in più. La Primavera non calpesta quel campo, in una gara ufficiale, dal febbraio del 2020, prima dell’interruzione per il Covid. C’era Sesia in panchina, poi dopo il Covid la scelta è caduta su Cottafava – poi sostituito in corsa da Coppitelli – ma la Primavera ha traslocato a Volpiano. Il resto è storia recente: la scelta di giocare a Biella sarebbe dovuta essere temporanea e invece è diventata praticamente definitiva. Una particolarità: la prima partita ufficiale dopo la ricostruzione del Fila, il 16 settembre del 2017, si è giocata proprio contro l’Atalanta. E ora contro i nerazzurri i granata torneranno proprio lì, oggi alle 16.

Torino, la vittoria darebbe l’aritmetica salvezza

Un campionato che il Torino ha condotto nelle zone alte nella prima parte della stagione: poi dopo aver perso la possibilità di agguantare i playoff, i granata si sono pericolosamente avvicinati alla zona caldissima. Spal e Pescara sono già retrocesse, Genoa e Lecce hanno rispettivamente 38 e 37 punti. Il Toro ne ha 40 e avrà i salentini all’ultima giornata: un successo con i nerazzurri renderebbe aritmetica la salvezza, perché la squadra di Coppitelli si porterebbe a più cinque dal Grifone. In caso contrario dipenderà anche dagli altri risultati, dato che tra il Toro e il Genoa ci sono due squadre, Napoli e Milan (che oggi giocherà il derby).

La classifica: Roma 68, Inter* 62, Atalanta* 58, Cagliari* 58, Juventus 54*, Fiorentina 51*, Sampdoria* 49, Bologna 45, Sassuolo 45, Verona 43, Empoli 43, Torino* 40, Napoli 40, Milan* 39, Genoa 38, Lecce 37 , Spal 26, Pescara 18.