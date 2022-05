Torino-Atalanta Primavera si gioca al Filadelfia. Sugli spalti due spettatori d’eccezione: Gian Piero Gasperini e Ivan Juric

È di nuovo tempo di calcio per il Torino Primavera, che si prepara a disputare la penultima giornata del campionato per conquistare matematicamente la salvezza. Nel mirino c’è l’Atalanta di Brambilla, terza in calssifica a pari merito col Cagliari e intenzionata quindi ad acquisirlo in solitaria. I granata avranno dalla loro una location d’eccezione: tornano infatti al Filadelfia e potranno contare sulla spinta del pubblico. Ad assistere alla partita dalla tribuna ci sono anche gli allenatori delle Prime squadre di Torino e Atalanta, Ivan Juric e Gian Piero Gasperini, che sono seduti uno al fianco dell’altro in tribuna.