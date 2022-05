La diretta Primavera di Torino-Atalanta 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Penultima giornata del campionato Primavera 1, che vedrà il Torino in campo contro l’Atalanta. I granata di Coppitelli tornano al Filadelfia a due anni dall’ultima volta. Quel tempio che è parte della storia del Torino può quindi diventare la chiave giusta per portare a casa il risultato. Si prospetta essere un match fondamentale per la squadra di casa che, inc aso di vittoria, raggiungerebbe matematicamente la salvezza. La Dea però, che ha già in tasca il pass per i playoff, proverà a chiudere al meglio. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Segui la diretta di Torino-Atalanta Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Atalanta: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA DI TORINO-ATALANTA

15′ Punizione per il Toro. Batte Angori con una schema. La sfera arriva da ‘Nguessan che deve controllarla spalle alla porta e non ci riesce

14′ Ripartenza dell’Atalanta, ma Omar viene fermato da Reali, che risponde con Gineitis

14′ Rimessa laterale per il toro. Riprende il gioco

13′ Fallo ai danni di Angori, che resta a terra. Si ferma il gioco

12′ Il Toro non riesce a ripartire con Savini, che si trasicna la sfera in out

11′ Punizione per l’Atalanta. Btte Oliveri ma Akhalaia allontana. Non ci arriva Giovane

10′ Presente anche Juric allo stadio Filadelfia ad assistere al match tra i granata e la Dea. Si siede vicino a Gasperini

9′ Corner per il Toro. Pallone messo sul primo palo da Angori e toccato da Dellavalle in out

8′ Punizione per il Toro. Palla battuta in mezzo. I granata tentano il colpo di testa ma la sfera non entra nello specchio

7′ Ammonito Chiwisa per un fallo ai danni di Zanetti

6′ Buono spunto di Angori per Gineitis, pescato però in fuorigioco

4′ Tentativo di Akhalaia, che scatta in avanti e ccerca la porta. Nulla di fatto per lui

3′ Al Filadelfia, oltre a Gasperini, presenti anche Moretti, Vagnati e l’ex tecnico granata Cottafava

2′ Punizione per il Torino: batte Akhalaia ma colpisce la barriera

1′Si parte! Primo possesso per l’Atalanta, pressata dal Torino

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Atalanta 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 7′ Chiwisa (A)

Torino: Milan, Savini, Akhalaia, N’Guessan, Garbett, Warming, Angori, Reali, Dellavalle, Zanetti, Gineitis. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Di Marco, Baeten, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Caccavo. All. Coppitelli.

Atalanta: Dajcar, Del Lungo, Zuccon, Oliveri, Hecko, Chiwisa, Fisic, Omar, Regonesi, Giovane, Bernasconi. A disp. Sassi, Ceresoli, Renault, Sidibe, Cisse, Panada, Berto. All. Brambilla.

Primavera, Torino-Atalanta: il prepartita

Tutto pronto o quasi per il match-salvezza del Torino Primavera, che torna a cas dopo due anni. I granata sono pronti a fare il massimo in questa occasione speciale, che li vedrà nuovamente calpestare il manto erboso del Filadelfia. Ad attenderli c’è l’Atalanta, attualemnte terza in calssifica a quota 58 punti, al pari del Cagliari alle sue spalle. I ragazzi di Brambilla vantano otto risultati consecutivi in campionaot, ma sono reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia. Un boccone amaro da digerire per un club dall’organico particolarmente importante. I granata invece, sono passati in un lasso di tempo particolarmente breve, dalla lotta per i playoff al rischio playout. Cercheranno quindi di riscattarsi e per farlo, si affideranno al bomber di casa Akhalaia.

Primavera, Torino-Atalanta: dove vederla in TV e streaming

Torino-Atalanta Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 61 del digitale terrestre, e in streaming sul portale Sportitalia.com.

Primavera, Torino-Atalanta: le formazioni

Torino: Milan, Savini, Akhalaia, N’Guessan, Garbett, Warming, Angori, Reali, Dellavalle, Zanetti, Gineitis. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Di Marco, Baeten, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Lindkvist, Giorcelli, Caccavo. All. Coppitelli.

Atalanta: Dajcar, Del Lungo, Zuccon, Oliveri, Hecko, Chiwisa, Fisic, Omar, Regonesi, Giovane, Bernasconi. A disp. Sassi, Ceresoli, Renault, Sidibe, Cisse, Panada, Berto. All. Brambilla.