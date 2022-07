Il Torino attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ha comunicato l’ingresso di Michele Di Bari in società

Il Toro ha comunicato sul proprio sito che c’è stato un cambiamento nell’organigramma societario. Infatti, Michele Di Bari entra a far parte della Segreteria Generale del club granata nel ruolo di Segretario Sportivo, con delega al Settore Giovanile, prendendo così il posto di Lorenzo Farris che lascerà il Toro. Nella nota che è stata pubblicata sul sito del club granata si legge: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Michele Di Bari entra a far parte della Segreteria Generale, con la mansione di Segretario Sportivo con delega al Settore Giovanile. Tutto il Torino FC accoglie Di Bari con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro. La Società ringrazia Lorenzo Farris per il contributo dato nella sua esperienza in granata e lo saluta con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.