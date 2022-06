Federico Coppitelli saluta per la seconda volta la panchina della Primavera granata. Al suo posto è atteso Scurto

È arrivata l’ufficialità: le strade del Torino e di Federico Coppitelli si dividono per la seconda volta. Ve ne avevamo parlato già nelle scorse settimane, a inizio giugno c’è stato un incontro tra l’allenatore e Urbano Cairo prima, poi quello tra tecnico e Ruggero Ludergnani: un’intesa per proseguire insieme non è stata trovato, con il Responsabile del Settore giovanile che ha preferito puntare su una sua vecchia conoscenza ai tempi della Spal: Giuseppe Scurto che ha già firmato da settimane il contratto con il Torino e si attende solo l’ufficializzazione.

Il Torino saluta Coppitelli: il comunicato

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Torino Football Club e Federico Coppitelli, allenatore della formazione Primavera, hanno di comune accordo deciso di intraprendere nuove esperienze per la prossima stagione. La Società desidera ringraziare il tecnico per la dedizione, la passione e la professionalità che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro“.