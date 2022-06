Doppietta nella finale dello Scudetto Under 18 con la maglia della Spal, Francesco Dell’Aquila sarà un giocatore del Torino da luglio

Nella giornata di sabato 18 giugno, Spal under 18 e Bologna under 18 si sono affrontate nella finale per essere incoronate campioni d’Italia under 18. A spuntarla per 2-1 è stata la Spal che ha vinto la finale grazie alla doppietta del promettente Francesco Dell’Aquila, un ragazzo nato a Roma il 10 gennaio del 2004. Prima di affrontare il Bologna in finale la Spal ha dovuto affrontare, nella fase finale del campionato, il Toro al primo turno e la Roma in semifinale. In queste due partite Dell’Aquila non ha influito, mentre nella fase precedente del campionato è riuscito a mettere a segno addirittura 19 gol in 24 partite fornendo anche 4 assist per i suoi compagni di squadra. Un’ala destra incredibilmente prolifica, sinistro di piede sfrutta la sua posizione in campo per rientrare e calciare con il suo piede. Scurto si sta già pregustando il giocatore, visto che il numero 19 della squadra di Ferrara è stato acquistato nella scorsa stagione dai granata che lo hanno ceduto proprio alla Spal in prestito.

Dalla prossima stagione, Dell’Aquila vestirà la maglia granata

Giuseppe Scurto sarà il prossimo allenatore delle giovanili dei granata. Manca l’ufficialità, ma ha superato la concorrenza ed è il favorito per guidare la squadra nel prossimo campionato. Avendo a disposizione un’ala destra di questa qualità ci si aspetta molto da lui. Il talentino che ha portato la Spal a vincere il campionato infatti giocherà nel Toro e le sue grandi abilità dovranno essere sfruttate al meglio per far si che riesca a crescere il più velocemente possibile.