LIVE Primavera Torino-Genoa 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Torino-Genoa, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Diciottesima giornata del campionato Primavera 1, al Filadelfia va in scena Torino-Genoa. Dopo la vittoria esterna in rimonta sulla Roma di una settimana fa, la formazione di Marco Sesia vuole ora tornare al successo anche tra le mura amiche: in casa i granata non vincono dallo scorso 30 novembre, 1-0 alla Lazio con gol di Wilfred Singo nel finale. Nella sfortunata partita di andata contro il Genoa i rossoblù riuscirono a imporsi vincendo 1-0 con un gol dell’ex Flavio Bianchi. Segui Torino-Genoa in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Genoa: la cronaca in diretta

33′ Ottima scivolata per Greco che non reisce a tenere però la sfera in campo. Il rilancio dell’estremo difensore avversario manda la palla in out

32′ Tocco di mano da parte di Da Silva, che regala una punizione al Toro. Lewis si occupa della punizione, con un lancio profondo. Gonella riceve poi palla cercando lo specchio ma Radelli blocca con facilità il pallone

31′ Il Toro riparte con Marcos Lopez che apre a sinistra. Kouadio cerca un appoggio centrale ma la palla viene allontanata con i rossoblu in pressione

30′ Rizzo cerca un lancio in profondità, ma la palla viene messa in fallo laterale dal Toro. Il Genoa ci riprova, ma i granata chiudono nuovamente in out

29′ Rimessa da fondo per Radelli. L’arbitro fischia poi un fallo a favore del Genoa a centrocampo ai danni di Eyango. Il Grifone può ripartire.

28′ Va Gonella calciando una buona punizione di destro. La sfera finisce vicina all’incrocio dei pali, ma è leggermente alta

28′ Grande occasione per il Toro, con Gonella che cerca di mettere la palla per Greco. Ottiene però una punizione da buona posizione

27′ Contropiede del Genoa da sinsitra. Besaggio crossa in mezzo verso Bianchi che ha un’esitazione, mancando la sfera. Lewis la blocca con facilità. Riparte il Toro ma Ghazoini viene abbattuto da Rovella

26′ Kouadio si fa vedere in avanti. Cerca di saltare l’avversario e di crossare, ma non ci riesce. Greco recupera però il possesso e cerca di trovare spazi

25′ Problemi con la bomboletta dell’arbitro, che deve uscire temporanemaente dal perimetro. Il gioco poi riprende con un fallo laterale per i granata

24′ Altro fallo dei padroni di casa ai danni di Rovella, che fa ripartire i suoi. Il Genoa cerca di sfruttare il centrocampo per arrivare da Bianchi, che attende in area. Celonise lotta poi con due difesori avversari, commettendo fallo in attacco ai danni di Siniega

23′ Lancio lungo dell’estremo difensore granata. La palla viene allontanata, ma l’arbitro fischia per un contatto. Ancora i granata in possesso della sfera. Greco commette poi fallo ai danni di Eyango

22′ Fuorigioco di Bianchi, che viene pescato in posizione di offside. Il Toro può prendere fiato e ripartire con Lewis

21′ Altro buono spunto del Genoa. Cleonise scatta in avanti ma Marcos Lopez chiude con una scivolata mettendo in out la palla. Corner per i rossoblu con il Toro che allontana

20′ Il Grifone riparte di nuovo da dietro. Sbaglia poi le misure con cross che apre a sinistra. Il Toro guadagna una rimessa laterale, ma non la sfrutta

19′ Il Genoa attacca da sinistra. Rizzo scatta in avanti e cerca un cross, non trovando avversari. Gonella mette poi la palla in flalo laterale. Poche pressioni da parte del Toro, che attende l’avversario restando chiuso nella propria metà campo

18′ Palla che viene crossata in mezzo, ma la difesa allontana. Il pallone rimane ai rossoblu. Cleonise tocca poi per ultimo concedendo la rimessa da fondo al Toro

17′ Siniega, pressato, è costretto a mettere la palla in fallo laterale. Il Grifone torna a gestire la sfera e torna in difesa. Besaggio poi tenta l’apertura a destra, ma la difesa del Toro chiude in corner

16′ Punizione per il Genoa. Batte Rovella, che sceglie di andare corto da Eyango. Pasticciano poi un po’ i rossoblu, con i granata che recuperano la sfera. Calo dei padroni di casa

15′ Buona verticalizzazione del Toro. Cleonise viene poi atterrato in area da Marcos Lopez, ma l’arbitro non fischia. Il Genoa protesta perchè vorrebbe il rigore

14′ Ancora il Genoa che si propone. La sfera viene però messa in fallo laterale. Riparte il Grifone con Piccardo che nont rova Cleonise

13′ Errore del Toro che lascia la palla agli avversari. Cleonise cerca Eyango ma non l trova. I granata possono riprendere fiato gestendo il pallone

11′ Gol del Genoa in fuorigioco. La sfera entra nella porta granata su sviluppo da corner. Bianchi riesce a centrare lo specchio, ma si alza la bandierina

11′ Occasione per il Genoa! Bianchi riceve un filtrante e calcia con Lewis che esce. La palla viene poi allontanata di testa in corner

10′ Il Genoa gestisce la palla nelle retrovie. Eyango cerca di sfondare

9′ Il genoa cerca di sfondare sulla fascia destra ma Celesia chiude bene. La sfera carambola su un avversario ma alla fine i granata hanno la meglio. Sandri cerca di attivare i suoi

8′ Altro tentativo sempre per i granata! Greco tenta l’azione individuale e scatta in avanti, calciando in porta. La sfera esce a lato della porta di poco

7′ Occasione per il Toro! Ci prova Garetto di testa, che riceve palla su cross dalla fascia sinistra

6′ Tentativo del Genoa che va vicino al primo tiro in porta del match. La difesa granata riesce ad evitare un tiro pericoloso allontanando

5′ Il Toro recupera la sfera. Altro lancio lungo che però permette ai rossoblu di recuperare il possesso. I granata rimangono in pressione

4′ Il Genoa recupera la sfera e cerca di sfruttare la fascia destra per avanzare, ma è costretto a ripiegare in difesa e gestire il giro palla

3′ Ancora Toro in avanti. Gonella cerca il corner, ma non ci riesce, toccando per ultimo la sfera che esce. Rimessa da fondo per il Genoa

3′ Il Toro attacca cercando un cross in mezzo. La sfera resta ai granata che cercano nuovamente la profondità con Siniega per Garett, ma la difesa rossoblu si fa trovare pronta

2′ La squadra ospite cerca subito di fare giro palla. I granata commettono un fallo, concedendo una punizione agli avversari

1′ Si parte! Primo pallone giocato dal Genoa, che cerca subito la profondità con un lancio lungo

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Genoa 0-0: il tabellino

Primavera, Torino-Genoa: il prepartita

La Primavera del Torino torna a giocare quest’oggi nella propria casa, allo stadio Filadelfia, dopo che per la precedente gara casalinga era stata disputata sul campo del Chieri, in quanto il Fila serviva alla formazione di Walter Mazzarri. La partita di quest’oggi contro il Genoa potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera alcuni dei nuovi arrivati nel mercato di gennaio: nella sessione invernale, specialmente negli ultimi giorni, la squadra di Sesia è stata rivoluzionata e ringiovanita. Sono stati ceduti giocatori importanti come Rauti, Buongiorno, Michelotti, Moreo e Lucca, tutti titolari nella prima parte di campionato.

Primavera, Torino-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Genoa, del campionato Primavera 1 2019/2020 sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sportitalia SI Solo Calcio e in streaming su SI Smart, la piattaforma accessibile tramite il sito www.sportitalia.com. La webcronaca sarà invece qui, su Toro.it.

Primavera, Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Lewis; Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Ghazoini, Garetto, Sandri, Greco, Kouadio; Markovic, Gonella. A disp.: Trombini, Enrici, Ricossa, Cancellieri, Bongiovanni, Rotella, Onisa, De Rigo, Klimavicius, Ibrahimi, Piliukaitis. All.: Sesia.

Genoa (3-5-2): Radelli; Piccardo, Raggio, Rizzo; Piccardo, Eyango, Rovella, Besaggio, Lisboa Da Silva; Bianchi, Cleonise. A disp.: Drago, Gasco, Ruggeri, Da Cunha, Masini, Cenci, Zennaro, Buonavoglia, Moro, Diakhate, Montaldo. All.: Chiappino.