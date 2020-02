Primavera, assalto al Genoa: per il Toro l’occasione per tornare in corsa per i playoff

Il Torino Primavera arriva dal 2-1 contro la Roma e domenica, contro il Genoa, c’è l’opportunità di proseguire la striscia positiva

Cinque vittorie, sei pareggi e sei sconfitte: questa è la situazione del Torino Primavera di Marco Sesia che, dopo la sconfitta alla prima giornata del girone di ritorno contro il Napoli, si è subito rialzata contro la Roma battendola in rimonta per 2-1. I granata vogliono continuare a fare punti per accorciare sulle prime della classifica e domenica il Torino di Sesia avrà l’occasione per cercare di farlo contro il Genoa. I rossoblu sono sesti in classifica a quota 24 punti (+3 sul Torino): domenica sarà fondamentale per i granata non sbagliare per poter raggiungere proprio il grifone in classifica. La Primavera del Toro ha bisogno di vincere anche per non essere trascinata di nuovo nelle zone basse della classifica attualmente a +3 sui granata e per “vendicare” l’1-0 dell’andata subito contro la squadra di Chiappino.

Genoa, solo due vittorie fuori casa in campionato

Il Genoa arriva da due sconfitte consecutive: la prima quella in casa contro il Cagliari, 3-1, mentre nell’ultimo turno c’è stata la caduta esterna sul campo del Sassuolo per 4-3. Il grifone arriverà dunque a Torino con la voglia di cambiare questo trend e puntare ai tre punti contro i granata. Le statistiche però parlano di un Genoa che fuori casa fatica, e tanto, a imporsi: appena due vittorie (contro il ChievoVerona e contro la Fiorentina) contro le 4 sconfitte e i 2 pareggi. I rossoblu hanno poi tra le prime nove posizioni della classifica marcatori, due giocatori che insieme hanno realizzato complessivamente 15 gol, quasi la metà di quelli segnati in totale dal Genoa: 31; si tratta di Flavio Junior Bianchi (8 gol) e Luca Moro (7 gol): due insidie in più per la difesa granata che nel 2020 ha sempre subito, almeno, un gol a partita.