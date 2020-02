Sesia: “Con la Roma un’altra impresa. Faccio i complimenti ai ragazzi”

Le dichiarazioni di Sesia, dopo la sfida tra Roma e Torino, valida per la 17^ giornata del campioanto Primavera 1, vinta dai granata per 2-1

Commenta così la sfida tra Roma e Torino, Marco Sesia, tecnico dei granata, dopo la vittoria da parte dei suoi: “Questo deve essere il Toro. Devo fare i complimenti ai ragazzi e a tutto il mio staff per un’altra impresa, dopo il pareggio in casa dell’Atalanta. I giallorossi infatti in casa non avevano mai perso e gli unici pareggi sono venuti contro Atalanta e Juventus. Questo gruppo mi dà tante soddisfazioni, in un campionato difficile come questo dobbiamo privilegiare aspetti come professionalità, cuore ed etica del lavoro. Con le nostre difficoltà ed i nostri limiti non possiamo prescindere da questo”.

Ha poi parlato della partita: “Nel primo tempo la Roma ha sfruttato la sua grande tecnica, mettendoci in difficoltà, ma da quando abbiamo colpito la traversa abbiamo cominciato a fare la nostra partita”.