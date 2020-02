Primavera, le pagelle di Roma-Torino: Celesia, gol capolavoro. Ibrahimi decisivo - Toro.it

Le pagelle di Roma-Torino 1-2, partita del campionato Primavera 1: Greco guida la mediana, male Markovic e Onisa. Gonella si accende

LEWIS 5,5: nel primo tempo salva il Toro tre volte, due su D’Orazio e una su Estrella. Poi però al 14′ della ripresa esce calcolando male tempi e distanza degli avversari e si fa beffare da Sdaigui che lo anticipa e porta avanti i suoi.

SINIEGA 6,5: torna dal primo minuto dopo poco meno di un mese. Sbaglia poco e dà sicurezza alla linea difensiva. Senza Singo e Buongiorno, per la difesa granata può essere un’arma in più.

MARCOS 6,5: è solido. E per questo gli si perdona anche la disattenzione che al 41′ del primo tempo stava per mandare in gol Estrella. Sesia gli affida il centro della retroguardia, lui la guida con coraggio e un pizzico di incoscienza, tenendola sempre alta. Ma il risultato lo premia.

CELESIA 7: subito si perde Estrella che colpisce sulla traversa, poi nella ripresa salva su Simonetti, pronto a ribadire in rete da pochi metri. Poco dopo c’è la magia, chissà quanto voluta: destro in drop dai trentacinque metri e palla in rete. L’1-1 fa gridare al miracolo.