LIVE Primavera Roma-Torino 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Roma-Torino, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo l’inaspettato ko interno contro il Napoli, la Primavera del Torino è oggi di scena sul campo della Roma per cercare il riscatto. Nella partita di andata i granata vinsero 3-2 in rimonta, dopo essere stati in svantaggio per 2-0 nel primo tempo: furono Nicola Rauti (con una doppietta) e Ivan Michelotti i marcatori granata. Entrambi i giocatori sono stati ceduti nella sessione invernale del calciomercato. Il calcio d’inizio di Roma-Torino è alle ore 11 allo stadio Tre Fontane: segui con noi la partita in diretta su Toro.it.

Primavera, Roma-Torino: la diretta

20′ Buona progressione di Greco che però pecca di egoismo. Cerca l’azione individuale sbagliando poi le misure. Chiede una deviazione ma l’arbitro non la concede e la palla torna ai padroni di casa

19′ Gran pallone per Estrella che con uno stop, controlla il pallone, si gira e cerca il tiro. L’arbitro fishcia però e ferma il gioco

18′ Fallo di Bianda su Gonella che ottiene una punizione. Se ne occupa Siniega che mette la palla dalle parti di Markovic. La Roma recupera e torna nuovamente in avanti

17′ Lancio lungo di Lewsi, che manda la sfera direttamente tra i piedi della Roma. Il Toro recupera con Onisa che cerca Garetto. La palla viene crossata sul secondo palo dove c’è Greco che tenta il colpo di testa. Cardinali sbaglia l’uscita ma viene graziato

16′ La Roma torna nelle retrovie per mettere ordine. Garetto recupera poi un buon pallone, che però esce

15′ Altro tentativo di D’Orazio che prova a crossare in mezzo. Siniega mette la sfera in corner. La Roma cerca il traversone sul primo palo, ma la difesa granata evita il vantaggio avversario

14′ Zalewski batte corto verso Semeraro, che colpisce Gonella. Ci riprova Semeraro, ma Onisa allontana di testa. La Roma cerca di mettere ordine

13′ Altra occasione per la Roma, con D’Orazio, che dopo un palloone perso da Onisa, riceve palla e calcia. Grande parata di LEwis che mette la sfera in corner

13′ Ancora Toro in avanti, che però perde palla. La Roma tenta di avanzare da sinistra, ma Garetto chiude bene

12′ Occasione per i granata! Il Toro scatta in avanti con Kouadio, attivato da Greco. Dopo una rimessa laterale, Greco crossa in mezzo e trova garetto, che con una spizzata di testa, colpisce la traversa

11′ La Roma fa giropalla, cercando spazi sulle fasce. Il Torino ha ripiegato nella propria metà campo

10′ Punizione per i giallorossi. Ci pensa D’Orazio, ma la sfera viene calciata alta e supera la traversa

9′ Occasione per i giallorossi! Estrella Galeazzi riesce a prendere il tempo a un difensore del Toro, colpendo la sfera di testa e colpisce la traversa! Rischio per il Toro

9′ Palla nuovamente calciata da Zalewski sul secondo palo. Galeazzi lo colpisce di testi, mandandolo direttamente tra le braccia di Lewis, che fa ripartire i suoi

8′ Il Toro torna in possesso della sfera con una rimessa laterale. La Roma recupera in fretta e torna in avanti. D’Orazio si rende poi autore di un traversone interessante, con Lewis che è costretto a mettere la palla in corner

7′ Altro corner sempre di Zalewski, che calcia un traversone sul secondo palo. Nulla di fatto per i giallorossi che ottengono una rimessa da una buona posizione

6′ Corner per la Roma, dopo un fallo di Kouadio non segnalato dall’arbitro. Calcia Zalewski con la sfera che attraversa l’area di rigore con nessuno che ci arriva

5′ Cross tentato da Zalewski, che viene allontanato. Greco commette poi fallo, lasciando una punizione ai padroni di casa

4′ Rimessa laterale in zona d’attacco per il Toro. Ghazoini lancia la sfera direttamente in mezzo, verso Gonella, che colpisce la palla mandandola fuori

3′ Fallo ai danni di Ghazoini, che sfrutta la punizione per far ripartire i suoi. La Roma però recupera in fretta la palla. Tenta un’offensiva sulla corsia di destra, con la palla che viene allontanata. Ci riprova con D’Orazio, ma la difesa granata si fa trovare pronta

2′ La Roma si fa vedere in avanti con D’Orazio. Ottiene un corner che viene battuto in mezzo. Nessuno ci arriva. Semeraro tenta poi la conclusione da fuori, ma sbaglia le misure

1′ Si parte! Il Toro parte subito forte con un’apertura a destra verso Ghazoini, che commette però fallo

PRIMO TEMPO

Roma (4-3-3): Cardinali; Parodi, Bianda, Trasciani, Semeraro; Darboe, Tripi, Simonetti; Zalewski, Estrella, D’Orazio. A disp.: Zamarion, Plesnierowicz, Santese, Calafiori, Riccardi, Nigro, Milanese, Providence, Tall, Sdaigui, Buttaro, Boer. All.: De Rossi.

Torino (3-5-2): Lewis; Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Ghazoini, Garetto, Onisa, Greco, Kouadio; Markovic, Gonella. A disp.: Trombini, Enrici, Morra, Ricossa, Rotella, Sandri, Ibrahimi, Bongiovanni, Pirola. All.: Sesia

Primavera, Roma-Torino: il prepartita

Quello in campo quest’oggi sarà un Torino molto diverso rispetto a quello visto all’andata. La squadra di Marco Sesia è infatti cambiata molto in questa sessione invernale di calciomercato: sono stati ceduti Alessandro Buongiorno, Nicola Rauti, Ivan Michelotti, Niccolò Moreo, Lorenzo Lucca, Moris Sportelli, Christopher Kone e Davide Munari. Un’auatenica rivoluzione quella messa in atto dal ds Massimo Bava, che ha ringiovanito la rosa portando sotto la Mole giocatori come Damiano Cancellieri, Mattia De Rigo, Augustinas Klimavicius e Lilius Piliukaitis. Giocatori che quest’oggi non saranno però a disposizione di Sesia, che punterà su Ibrahimi e Gonella per cercare di far tornare alla vittoria il suo Torino.

Primavera, Roma-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Roma-Torino. del campionato Primavera 1 2019/2020 sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming su SI Smart, la piattaforma accessibile tramite il sito www.sportitalia.com. La webcronaca sarà invece qui, su Toro.it.

Primavera, Roma-Torino: formazioni ufficiali

