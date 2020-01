Sesia: "Fatichiamo a fare gol. Mercato? Lavoro con chi ho a disposizione" - Toro.it

Le parole dell’allenatore della Primavera granata dopo Torino-Napoli del 26 gennaio 2020: “Loro sono stati cinici, noi abbiamo sprecato”

Al termine di Torino-Napoli 1-2, il tecnico dei granata Marco Sesia è intervenuto per commentare la sconfitta dei suoi. Ecco le sue parole: “Purtroppo si fa fatica a fare gol. Oggi abbiamo creato tanto, siamo stati un po’ meno abili nella fase di non possesso, dove eravamo stati perfetti in altre occasioni. Ma nel calcio non sempre uno più uno fa due. Purtroppo non siamo arrivati a segnare: bastava il gol del 2-2 per poi provare a vincerla. Ma la bravura del loro portiere e la sfortuna hanno

“Dal punto di vista della qualità della manovra sono contento, considerando che giocavamo su un campo molto pesante. Loro sono stati facilitati perché giocavano di rimessa. La chiave di questo insuccesso è stato il fatto che abbiamo sbagliato tanti gol e loro sono stati cinici nel farceli. Ora ripartiamo uniti e compatti: il campionato è ancora lungo”.

Sul mercato: “Non dico nulla. Io lavoro con la squadra che mi viene messa a disposizione. Io penso alla Roma”.

Sesia commenta poi l’impatto dei nuovi entrati: “Ci sta la frenesia nel finale, l’ansia sale perché vedi che non riesci a segnare. Io, da allenatore, sono contento. Ci siamo presentati sei o sette volte davanti alla loro porta. Il problema ci sarebbe non avessimo creato”.

Sulla difesa: “Dovremo lavorare per gestire meglio quelle palle da fermo. Anche se nel calcio di oggi devi portare attenzione a 360°. Gonella? Credo che da quando ha iniziato a giocare con continuità ha avuto sette palle gol in tre partite: dei suoi gol abbiamo bisogno come il pane”.