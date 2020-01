Primavera, le pagelle di Torino-Napoli: Ghazoini il migliore, Gonella sprecone - Toro.it

Ibrahimi segna il rigore del momentaneo 1-1 poi sparisce dal gioco, Singo non è il solito pilastro della difesa: le pagelle di Torino-Napoli

LEWIS 6: nel primo tempo è autore di una bella parata su una conclusione di Vrikkis. Non può invece nulla in occasione dei due gol subiti. Nella ripresa è spettatore non pagante della partita.

SINGO 5: non è il solito Singo che siamo abituati a vedere. L’ivoriano commette qualche errore di troppo, anche se in un paio di occasioni delizia il pubblico con tacchi e rovesciate di alta qualità.

MARCOS 5,5: il Napoli fatica ad affacciarsi nella metà campo del Torino, ma ogni volta che sale dà l’impressione di poter creare qualche problema. La linea di difesa granata non sempre è ben posizionato e Marcos non la guida come dovrebbe (22′ st MOREO 5,5: non incide. Ha subito l’occasione per pareggiare ma non la sfrutta).

CELESIA 6: condivide con i compagni di reparto qualche momento di appannamento. Non commette però particolari errori, prestazione sufficiente. (32′ st ENRICI: sv).