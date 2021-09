La Primavera granata mette nel mirino il Milan di Giunti, tra le favorite secondo Coppitelli, che proverà a fare comunque la sua partita

Dopo l’esordio deludente con la Roma, la Primavera di Coppitelli proverà a riscattarsi contro il Milan. Altra sfida casalinga per i granata, che giocheranno ancora una volta allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, nel match in programma per domani alle ore 11.00. Messa a nuovo da Lugergnani, la rosa che è ancora in fase di assestamento resta di qualità. Contro i rossoneri, si potranno vedere i passi avanti fatti nelle scorse settimane ma si prospetta comunque essere una sfida complicata.

Toro, ecco il Milan: la Youth League e d una rosa di alto livello per Giunti

Reduci da un decimo posto, anche loro come i giallorossi arrivano da una stagione positiva ed hanno mantenuto la stessa ossatura dello scorso anno. Potranno quindi sfruttarla a proprio vantaggio contro un Toro che invece ha cambiato diversi elementi. “Squadra formata e di alto livello“, queste le parole utilizzate dal tecnico granata per descrivere i suoi avversari. Giunti non vorrà di certo perdere altri punti dopo la rimonta subita contro il Sassuolo. Il gol di Roback, tra i diamanti grezzi del club, non è infatti bastato ad assicurare i tre punti ai suoi: ci ha pensato Paz all’89’ a riaprire i conti ristabilendo la parità mantenuta fino al fischio finale. La vittoria contro il Troo, consentirebbe un buono slancio per il Milan, attualmente nono con un punto.

Toro, contro i rossoneri è l’occasione giusta per mostrare i progressi fatti

“Sarà un altro test complesso ma saremo più pronti rispetto alla gara con la Roma“, queste invece le aspettative di Coppitelli per la prossima sfida. Pronto a scommettere in una prestazione migliore, il tecnico cercherà di contenere i danni. La pazienza è infatti la chiave per raccogliere i risultati, come sottolineato alla presentazione della squadra. Dotata di tanti giovani talenti, la sua rosa ha bisogno di trovare la giusta alchimia per cominciare a girare. Potrà comunque ripartire da Di Marco e Savini, oltre all’entfant prodige Ciammaglichella. Vanta poi diversi innesti di qualità come Baeten, ancora a secco in campioanto ma già con due reti in attivo nella sfida di precampionato contor il Perugia. Con lui, si attende anche Stojkovic.