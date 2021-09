Torino-Milan, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torino-Milan è la partita valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1 2021/2022. Dopo aver perso 4-0 all’esordio contro la Roma, la formazione granata cerca il riscatto contro i rossoneri: si gioca sempre allo stadio Vittorio Pozzo di Biella che, in questo inizio di stagione, è diventata la casa della squadra allenata da Federico Coppitelli (qui si è anche tenuto il ritiro), pur essendo molto distante dal capoluogo piemontese. Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 11: segui Torino-Milan in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Milan: il prepartita

La squadra di Federico Coppitelli arriva alla partita contro il Milan con due settimane di allenamento sulle gambe dopo il ko interno contro la Roma. Anche il campionato Primavera così come la serie A si è infatti fermato nello scorso weekend per lasciare spazio alle varie nazionali. Rispetto alla precedente partita di campionato il tecnico granata quest’oggi può fare affidamento anche sui vari rinforzi arrivati negli ultimi giorno di mercato come Come Amadori, Angori, Rosa, Taccavo e Gheralia.

Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Primavera, Torino-Milan: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Milan, in diretta TV, è trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), in diretta streaming si può vedere su www.sportitalia.com. La diretta web dell’incontro è invece su Toro.it

Primavera, Torino-Milan: la diretta

Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 11.