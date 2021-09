Milan decisivo a inizio secondo tempo con una parata su Kerkez, Pagani in difficoltà: le pagelle di Torino-Milan

MILAN 6,5: è autore di una bella parata su Kerkez a inizio secondo tempo, quando esce con i tempi giusti e chiude lo specchio della porta all’avversario. E’ l’unica vera parata a cui è chiamato nel corso dei novanta minuti, ma il suo intervento risulta fondamentale.

PAGANI 5,5: soffre le folate offensive di Kerkez che gli creano diversi problemi. Il terzino destro del Torino troppo spesso si fa superare dall’avversario e non è un caso che lo occasioni principali del Milan nascano proprio da quel lato del campo.

REALI 6: in coppia con Della Valle forma una coppia difensiva solida. Bada alla sostanza più che all’estetica e se c’è da spazzare un pallone non si tira indietro. La sua prestazione cresce con il passare dei minuti.

DELLA VALLE 6,5: domina l’area di rigore intercettando diversi palloni, specialmente di testa. Non concede spazi agli attaccanti del Milan.

ANGORI 6: gioca una partita ordinata in fase difensiva, preoccupandosi maggiormente a non concedere spazi agli avversari più che provare a supportare la squadra in fase offensiva. La sua gara è comunque buona e guadagna la sufficienza in pagella.

(Continua a pagina 2)