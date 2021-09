Il commento del tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli dopo Torino-Milan, terminata 1-0 a favore dei suoi

Una vittoria cercata, voluta e trovata per il Torino Primavera di Coppitelli. Dopo un inizio in salita, i granata sono riusciti a dettare il tempo. La svolta è arrivata con il gol di Di Marco, trasformata in un’iniezione di coraggio. Il Toro ha mantenuto infatti il controllo per il resto della partita, mandando in confuzione gli avversari, sfavoriti anche dallìinferiorità numerica sopraggiunta dopo l’espulsione di Robotti. Il tencico dell’Under-19 granata commenta così la prestazione dei suoi: “Sono molto contento, quella di oggi è una prestazione bellissima da parte di tutto il gruppo. Abbiamo avuto diverse occasioni, siamo stati pragmatici e intelligenti, concedendo pochissimo al Milan, che pure è una squadra con un altissimo potenziale offensivo. Sono orgoglioso del gruppo. Oggi molti giocatori erano al debutto ma hanno fatto tutto ciò che gli ho chiesto“.