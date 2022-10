Torino-Napoli, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo due sconfitte consecutive, torna in campo tra le mura amiche il Torino Primavera per affrontare il Napoli di Frustalupi. Nel mirino i tre punti in palio da un alto per risollevare il morale e ripartire, dall’altro per trovare continuità. Gli azzurri arrivano da un roboante 3-0 contro il Bologna e non vogliono vanificarlo. Toro che invece ha faticato a incidere contro il Verona ma non vuole più farsi sorprendere. Segui in diretta Torino-Napoli Primavera: calcio d’inizio alle ore 11.00.

Primavera, Torino-Napoli: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-NAPOLI PRIMAVERA

26′ Lancio lungo di Passador, ma controlla la sfera Hysaj

25′ Giro palla del Napoli, che prende tempo

23′ Calcia Dell’Aquila ma Boffelli intuisce e si tuffa deviando la sfera

23′ RIGORE PARATO DA BOFFELLI!

22′ Dell’Aquila scappa ina rea e salta tutta la difesa. In due lo mettono giù in area e l’arbitro non ha dubbi: rigore!

21′ RIGORE PER IL TORO!

19′ Ammonito Anton al primo palone giocato pe run fallo ai danni di Rossi

18′ Sostituzione nel Toro: dentro Ansah, Anton per Caccavo e Ruszel

17′ Ripiegamento difensivo di Dembelè provvidenziale. Il giocatore granata subisce fallo da Iaccarino ed evita danni

16′ Doppio cross per il Napoli, che torna in avanti e si rende pericoloso con Iaccarino

15′ Buona lettura di Weidmann. Ripartono i granata. Jurgens cerca Caccavo ma Hysaj interrompe la manovra granata

14′ Grande occasione di Jurgens. Controllo e conclusione per lui. Boffelli attento gli dice ancora di no

12′ Fallo di Barba ai danni di Caccavo.. Punizione per il Toro

11′ Giro palla del Napoli. Apertura da destra di Iaccarino verso Acampa, che si trova davanti N’Guessan. Il difensore del toro rcupera e serve i suoi

10′ Dell’Aquila cerca lo specchio ma non lo trova. Boffelli gli dice no!

10′ Prova a rispondere Marranzino, costretto a lasciare la sfera ai compagni

9′ Occasione Toro! Weidmann ottiene la sfera e calcia in porta. Boffelli blocca il tiro

8′ Fraseggio del Napoli che apre a sinistra

6′ Fallo di N’Guessan su Rossi, che guadagna un’altra punizione. Palla messa bassa sul primo palo. Gninguenon riesce a deviarla dentro. Il Toro allontana e riparte

5′ Punizione per il Napoli. Palla messa sul secondo palo verso Obaretin. Esce Passador che allontana

4′ Batte Dell’Aquila. Palla che attraversa tutta l’area. Ci provano in due ma alla fine fischia l’arbitro

3′ Corner conquistato da Dembelè

2′ Subito Punizione per il Napoli. Se ne occupa Obaretin, che cerca i compagni

1′ Si riparte! Primo pallone giocato dal Torino!

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui! Primo tempo tra Torino e Napoli che termina a reti inviolate

45′ Toro che prova a chiudere in acanti. Caccavo vuole rispondere a Iaccarino e cerca di servire i compagni restando a terra

44′ Si salva il Toro! Iaccarino tutto zolo calcia ma la sfera finisce alta sopra la traversa!

43′ Spreco di Jurgens, che cerca di saltare Obaretin e calcia ma colpisce un avversario che smorza il tiro. Nessun problema per Boffelli

42′ Gioielli, su sviluppo della rimessa laterale, cerca la girata in mezzo. Passador Blocca il pallone e fa riaprtire i suoi

41′ Altra punizione per il Napoli. Sfera morbida messa in mezzo e deviata. Resta in area ma nessuno ne approfitta. Weidmann chiude in fallo laterale

41′ Fallo di Weidmann ai danni di Iaccarino. Punizione battuta in fretta da Hysaj

40′ Corner per il Toro. Sfera messa in mezzo. Ci prova Weidmann ma non trova la rete. Secondo tentativo di Antolini ma nulla di fatto

39′ Toro pericoloso con Gineitis che riceve palla da Weidmann che calcia sul sinistro! Boffelli gli dice no

37′ Napoli che cerca di allungarsi ma Dellavalle intuisce e intercetta la sfera

36′ Giro palla del Toro che fatica a trovare spazi

34′ Fallo di Dellavalle ai danni di Rossi. Il Napoli riparte con una punizione battuta da Obaretin

33′ Gestione palla del Toro. Weidmann serve Antolini che cerca il traversone da sinistra ma il suo tiro è fuori misura

31′ Chiusura di Ruszel su un pallone destinato a Spavone. Rimessa laterale per i partenopei, che aprono a sinsitra, ma la difesa granata allontana

30′ Rimessa da fondo per il Napoli. Boffelli prende tempo

28′ Ancora Jurgens! Ci riprova sempre lui di sinistro! Boffelli risponde bloccando la sfera a terra

27′ Riparte il Toro con una punizione calciata rapidamente. Lancio lungo verso Caccavo, anticipato dalla retroguardia del Napoli

26′ Ammonito Rossi per un fallo ai danni di Dellavalle

24′ Ci prova il Napoli con Gioielli. Calcia direttamente tra le mani di Passador

23′ Recupero palla dei partenopei chefanno girare la sfera nelle retrovie

22′ Altro corner per il Toro. Sfera allontanata dal Napoli

21′ Sfera messa in mezzo e deviata sul secondo palo. Il Toro rimane lì aprendo a destra. Ci riprova Jurgens di sinistro. Il suo tiro è fuori misura

20′ Occasionissima Toro! Jurgens salta Barba e calcia in porta! Boffelli gli dice no e chiude in corner

18′ Rimessa laterale per il Toro. Sfera messa in mezzo. Caccavo cerca la spizzata di testa ma la difesa partenopea allontana

17′ Toro in avanti con Jurgens. Barba chiude in out

15′ Punizione per il Toro. Batte Weidmann. Doppia deviazione che porta la sfera a Caccavo, colto in offside

15′ Lancio lungo di Passador. Jurgens controlla la sfera. C’è però fallo di Barba

14′ Corner per i partenopei. Sfera messa in mezzo e allontanata dalla difesa granata. Il Napoli resta in avanti

13′ Primo squillo per il Napoli! Marranzino riceve palla e calciao. Passador gli dice no con la manona!

11′ Ottima chiusura di Delalvalle su una ripartenza avversaria

10′ Pericolo Jurgens! Accellera e scambia con Dell’Auila, calciando in porta. Boffelli respinge e il giocatore granata scarica all’indietro sui compagni. Non cia rriva nessuno e si salva il Napoli!

9′ Ripartenza del Napoli, ma il Toro riconquista in fretta la sfera. Spavone subisce fallo da Ruszel

8′ Punizione per il Toro, che esegue uno schema. Sfera a Dembelè che va in verticale da Dell’Aquila. Il comapgno non ci arriva. Protegge Acampa

6′ Occasione Toro! Ci pensa Caccavo a impensierire Boffelli con un piattone. Non trova lo specchio

5′ Il Toro prova a ripartire on Dell’Aquila, ma l’arbitro fischia per un fallo ai danni di Dembelè

3′ Giro palla del Toro. Caccavo cerca Gineitis che non arriva sul pallone e concede rimessa laterale al Napoli

2′ Fallo di Acampa su N’Guessan. Riparte il Toro con una rimessa da fondo. Caccavo pescato in offside

1′ Si comincia! Primo pallone giocato dagli azzurrini, che perdono in fretta il possesso della sfera

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Napoli 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 26′ Rossi (N); st 19′ Anton (T)

Torino: Passador, N’Guessan, Gineitis, Caccavo (st 18′ Ansah), Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembelé, Weidmann, Ruszel (st 18′ Anton). A disp. Brezzo, Lopez, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Ruiz, Njie. All. Scurto.

Napoli: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa, Iaccarino, Spavone, Hysaj, Rossi, Marranzino, Gningue. A disp. Turi, Giannini, Lettera, Pontillo, Alastuey, De Pasquale, Boni, D’Avino, Russo. All. Frustalupi.

Primavera, Torino-Napoli: il prepartita

Due k.o. consecutii che pesano sulle spalle del Torino, partito al meglio in questa stagione sotto la guida di Scurto. Il derby ha costituito una battuta d’arresto importante, che ha frenato gli entusiasmi da risollevare però al più presto. La palla passa a Caccavo, Jurgens e compagni. Opposto l’andamento del Napoli invece, con due solevittorie all’attivo e l’uscita dalla Youth League a gravare sulla situazione. L’ex conoscenza granata Frustalupi, cercherà di guidare i suoi verso la continuità, con Spavone, Gioielli e Hysaj a guidarli.

Primavera, Torino-Napoli: dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Torino sarà trasmessa in diretta su SI Solo Calcio di Sportitalia, canale 61 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com

Primavera, Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembelé, Weidmann, Ruszel. A disp. Brezzo, Lopez, Gaj, Wade, Anton, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Ansah, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Ruiz, Njie. All. Scurto.

Napoli: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa, Iaccarino, Spavone, Hysaj, Rossi, Marranzino, Gningue. A disp. Turi, Giannini, Lettera, Pontillo, Alastuey, De Pasquale, Boni, D’Avino, Russo. All. Frustalupi.