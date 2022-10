Dopo aver pareggiato contro il Napoli la squadra di Scurto si prepara ad affrontare il Sassuolo, una squadra che sta facendo bene

Così come prosegue a passo spedito il campionato di Serie A fa lo stesso il campionato Primavera. La squadra allenata da Giuseppe Scurto si appresta ad affrontare il Sassuolo. Quella tra il Toro e i neroverdi sarà una sfida molto importante per i granata che vogliono tornare assolutamente a vincere dopo aver rimediato, nelle ultime tre giornate di campionato che si sono giocate, due sconfitte contro Juventus e Hellas Verona ed un pareggio contro il Napoli. Con i granata che hanno terminato in 10 il match contro i partenopei a causa dell’ espulsione di Andrei Anton avvenuta all’88’ minuto di gioco. Ma adesso bisogna pensare solo alla partita contro il Sassuolo. Un match nel quale i granata vogliono dare un segnale di ripresa, per non buttare via quanto di buono fatto fino ad ora, oltre a voler dimostrare che sono state superate le difficoltà in fase di finalizzazione emerse nelle ultime uscite. Farlo contro una squadra tosta e ben organizzata come il Sassuolo non sarà affatto semplice, ma i granata ci proveranno in tutte le maniere possibili e immaginabili, questo è certo.

Dopo il successo contro l’Inter il Sassuolo vuole continuare a vincere

Gli emiliani invece dal canto loro vogliono battere il Toro in primis per continuare a volare in classifica, dato che il Sassuolo Primavera si trova al quarto posto con 16 punti, e poi per dare continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti. Per capire l’andamento che sta avendo in questo campionato la squadra guidata da Emiliano Bigica basti pensare che i neroverdi negli scorsi cinque turni di campionato hanno collezionato tre pareggi contro Sampdoria, Fiorentina e Cesena, e due vittorie ai danni di Udinese e Inter, con il successo sui nerazzurri ottenuto nei minuti finali del match grazie a una rete di Adrian Cannavaro. Il Toro sa che affronterà un ottimo avversario, ma sa anche che non potrà cadere di nuovo.