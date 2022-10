Sassuolo-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Nona giornata del campionato Primavera 1, in programma c’è Sassuolo-Torino. La squadra di Scurto, nonostante le buone prestazione, ha conquistato appena un punto nelle ultime tre partite giocate (1-1 con il Napoli una settimana fa dopo i ko contro Juventus e Verona) e ha voglia di tornare alla vittoria anche per tornare in zona playoff. I granata hanno finora conquistato 14 punti, due in meno proprio del Sassuolo, squadra al momento quarta in classifica con 16 punti. Segui la diretta di Sassuolo-Torino Primavera con noi su Toro.it.

Primavera, Sassuolo-Torino: la diretta

17 Calcio d’angolo per il Sassuolo, schema dalla bandierina ma il tiro da fuori area finisce sopra la traversa

16′ Calcio d’angolo sprecato dalla squadra granata che non riesce a concludere verso la porta

15′ Ci prova il Toro con Weidmann con il mancino deviato, pallone in angolo

13′ Occasione Toro con Gineitis che sul cross che arrivava in area si è fatto anticipare

12′ Occasione da gol per il Sassuolo ma Kumi mastica la conclusione che non diventa un problema per il portiere granata

10′ Colpo di testa di Baldari che non impatta bene e la palla sfila di lata: Torino fortunato nell’occasione

9′ Punizione di Casolari, Passador non trattiene il pallone ma riesce poi a riprenderlo prima che la palla venga presa da altri giocatori in area

7′ Partita finora molto equilibrata con le due squadre che si affrontano a centrocampo

4′ Ansah prova a farsi vedere in avanti ma viene fermato dai difensori avversari

2′ Cross di Pieragnolo dalla sinistra, Passador fa suo il pallone senza problemi

1′ Inizia la partita. Calcio d’inizio battuto dal Sassuolo

Primavera, Sassuolo-Torino 0-0: il tabellino

Sassuolo: Zacchi, Pieragnolo, Casolari, Kumi, Russo, Baldari, Romagna, Toure, Mandrelli, Cannavaro, Bruno. A disposizione: Theiner, Sacchetti, Loeffen, Leone, Lolli, Zafferri, Foresta, Cinquegrano, Ryan, Zaknic, Loporcaro, Sasanelli. Allenatore: Bigica.

Torino (4-3-1-2): Passador; Dembelé, N’Guessan, Dellavalle, Antolini; Gineitis, Ruszel, D’Agostino; Weidmann; Ansah, Jurgens. A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, Wade, Rettore, Caccavo, Dell’Aquila, Corona, Ciammaglichella, Dalla Vecchia, Savva, Ruiz, Njie, Opoku. Allenatore: Scurto.

Primavera, Sassuolo-Torino: il prepartita

Scurto per la partita contro il Sassuolo ha scelto di rinunciare, almeno inizialmente, alla qualità di Dell’Aquila in attacco ma anche ai centimetri di Caccavo e Corona. Il tridente offensivo sarà compito da Wiedmann (nella posizione di trequartista) alle spalle della coppia formata da Jurgens e Ansah. Parte dalla panchina anche Ciammaglichella. Il Sassuolo è una squadra ostica che fino a questo momento si è ben comportata in campionato.

Primavera, Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Dove vedere Sassuolo-Torino Primavera in streaming e in TV

La partita Sassuolo-Torino, in diretta, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com