La Primavera granata torna a partecipare al Torneo di Viareggio dopo ben quattro anni dall’ultima volta, la squadra di Scurto vorrà fare bene

Nella giornata di oggi, giovedì 23 febbraio, sono stati sorteggiati i gironi della 73esima edizione del Torneo di Viareggio, storico torneo riservato alle formazioni Primavera che inizierà il 20 marzo e terminerà il 3 aprile. Tra le novità di questa stagione, come si sapeva già da tempo, c’è la presenza del Torino Primavera. I granata dunque tornano a disputare la Viareggio Cup dopo ben 4 anni dall’ultima volta. Anche in questa manifestazione i ragazzi guidati da Giuseppe Scurto cercheranno di dare il massimo, con l’obiettivo di provare a vincere il trofeo. Il club granata in passato ha già vinto il Torneo di Viareggio per 6 volte (nel 1984, nel 1985, nel 1987, nel 1989, nel 1995 e l’ultimo nel 1998). Tornare a partecipare alla Viareggio Cup riuscendo poi a vincere la competizione per i granata sarebbe veramente fantastico. Sarebbe un’altra dimostrazione dell’ottimo lavoro che il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani e il tecnico Scurto stanno portando avanti. Ma bisognerà fare un passo alla volta e pensare a partita per partita. La Primavera del Torino è finita nel girone 2 insieme al Don Torcurato (squadra argentina), all’Apia (squadra australiana) e al Pontedera.

Viareggio Cup 2023: ecco tutti i gironi

GIRONE 1 – Sassuolo, Rukh L’VIV (Ucraina), Club Olympique Thiessois (Senegal), Carrarese

GIRONE 2 – Torino, Don Torcuato (Argentina), Apia (Australia), Pontedera

GIRONE 3 – Empoli, Westchester United (USA), Berekum Freedom Fighters (Ghana), Benevento

GIRONE 4 – SPAL, Honved Budapest (Ungheria), FC Kallon (Sierra Leone), Pisa

GIRONE 5 – Fiorentina, FA Euro New York (USA), Kakawa PC (Nigeria), Monterosi

GIRONE 6 – Sampdoria, U.Y.S.S. New York (USA), Nkoranza Warriors (Ghana), Arezzo

GIRONE 7 – Bologna, Atromitos (Grecia), Mavlon FC (Nigeria), Jovenes Promesas (Spagna)

GIRONE 8 – Rappresentativa Serie D, Sport Recipe (Brasile), Ladegbuwa FC (Nigeria), Imolese