Dopo la sconfitta contro l’Inter, i granata si preparano allo scontro diretto con la Roma di Federico Guidi

Continua il saliscendi del Torino Primavera. I granata, che sembravano essersi ripresi, hanno subito una battuta d’arresto contro l’Inter, tornando di qualche scalino sotto in classifica. Ora ad attenderli c’è la Roma, per uno scontro diretto che si protrae da inizio stagione. Quarto e quinto posto e stesso numero di punti per due formazioni che continuano a darsi battaglia e che domani alle 10.45 verificheranno finalmente sul rettangolo verde del “Silvio Piola” di Vercelli chi ha la meglio.

Toro, caccia alla vittoria per le prime posizioni

Sarà uno scontro col passato per Giuseppe Scurto, passato proprio dalle fila giallorosse prima da giocatore e poi da allenatore. Col suo rientro in panchina previsto proprio per la sfida contro la Roma, dovrà mettere da parte i sentimentimentalismi: i granata hanno gli stessi 36 punti dei loro avversari e dovranno sudare parecchio per tornare alle prime posizioni di classifica. Buona notizia però per il tecnico, che recupera N’Guessan tra i suoi dopo la squalifica e che avrà quindi una certezza in più nelle retrovie.

Roma, voglia di rialzare la testa

I giallorossi dal canto loro, dopo essere stati in vetta per una fetta di stagione, si preparano a fare di tutto per tornarci. Reduci da una sconfitta con il Bologna e un pareggio contro l’Atalanta, i ragazzi di Guidi vogliono rialzare la testa già contro il Toro. L’andata ha visto le due formazioni equivalersi: un primo vantaggio di Gineitis recuperato poi da Cassano. Domani sarà quindi la sfida della verità e il rientro di Faticanti dalla squalifica dà un elemento in più su cui poter contare.