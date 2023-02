Torino-Roma, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ventunesima giornata del campionato Primavera 1, in programma c’è Torino-Roma. E’ un vero e proprio scontro al vertice, tra due squadre che da inizio campionato si trovano ai vertici della classifica ma che in questa seconda parte di stagione hanno un cammino altalenante. Nell’ultima giornata i granata sono stati sconfitti per 2-0 dall’Inter. La partita di andata, in casa dei giallorossi, era finita in parità: 1-1 il risultato finale . Il calcio d’inizio della partita è alle ore 10.45, segui Torino-Roma in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Roma: la diretta

24′ SOSTITUZIONI NELLA ROMA: entrano D’Alessio e Louakima al posto di Missori e Cherubini

23′ SOSTITUZIONE nel Torino: entra Dell’Aquila al posto di Jurgens

22′ Weidmann mette dentro ma Ansah calcia alto

19′ Ruzsel calcia da fuori e sfiora un gol bellissimo al volo

18′ Corner per il Torino, Cherubini a terra dopo una botta

15′ SOSTITUZIONE nella Roma: entra Costa al posto di Cassano

15′ SOSTITUZIONE nella Roma: entra Misitano al posto di Padula

12′ Pisilli calcia e sfiora la doppietta con un destro a giro insidioso

10′ Ruiz calcia sulla barriera

9′ Punizione per il Torimo dal limite dell’area

7′ Ritmi che si sono abbassati, manovrano i giallorossi

5′ Rimane a terra Cassano dopo un contrasto

1′ SOSTITUZIONE nel Torino: entra Savva al posto di Njie

1′ Parte il secondo tempo, Roma che muove il primo pallone

SECONDO TEMPO

46′ Finisce qui il primo tempo!

46′ Conclusione di Weidmann, para Baldi

45′ Un minuto di recupero

44′ Calcia Pagano a giro con il destro, blocca Passador

42′ Cross dalla sinistra per Dembele che però non impatta

39′ Fallo di Pellegrini su Dembele

35′ Fuorigioco della Roma, riparte il Torino

32′ Cross di esterno dalla sinistra di Cherubini, buca la difesa granata e Pisilli mette dentro

32′ Pareggia la Roma con Pisilli

30′ AMMONITO Dembele, intervento falloso a centrocampo

26′ Cross di Falasca e Pisilli sfiora di testa: Roma vicina al pareggio

25′ Su calcio d’angolo, sbuca sul secondo palo Dellavalle che mette dentro di testa

25′ GOOOOOOL DEL TORO! HA SEGNATO IL CAPITANO DELLAVALLE!

22′ Imposta il Torino da dietro, con Scurto che incita i suoi

18′ Calcia alto sopra la traversa Falasca

17′ Fallo di N’Guessan dal limite, punizione per i giallorossi

14′ Azione personale di Weidmann che scarica per Dellavalle, conclusione murata

12′ Calcia Dembele in area con il sinistro, palla deviata che finisce in angolo

10′ Cross pericoloso di Pagano dalla destra, Passador blocca

8′ Fallo di mano di Padula in attacco

6′ Fase di studio in questi primi minuti, manovra la Roma

3′ Fallo di Falasca su Dembele, riparte il Torino

2′ Subito corner per il Toro, ma nulla di fatto

1′ Si parte! Primo pallone giocato dai granata

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Roma 1-1: il tabellino

Marcatori: pt 25′ Dellavalle (T), pt 32′ Pisilli (R)

Ammoniti: pt 30′ Dembele (T)

Torino: Passador, Dembele, Dellavalle, N’Guessan, Opoku, Njie (st 1′ Savva), Weidmann, Ruiz, Ruszel, Ansah, Jurgens (st 23′ Dell’Aquila). A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Roma: Baldi, Missori, Cherubini, Pisilli, Padula (st 15′ Misitano), Pagano, Cassano (st 15′ Costa), Keramitsis, Pellegrini, Faticanti, Falasca. A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Ubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Chiesti, D’alessio, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Graziani. Allenatore: Guidi.

Primavera, Torino-Roma: il prepartita in diretta

È lo stadio Silvio Piola di Vercelli a ospitare tutte le partite casalinghe della formazione granata compresa questa partita tra Torino e Roma. Il tecnico granata, Giuseppe Scorto, per la partita contro i giallorossi ritrova in difesa N’Guessan, perno della difesa del Toro che è stato costretto a saltare per squalifica la partita contro l’Inter.

Primavera, Torino-Roma: formazioni ufficiali

Torino: Passador, N’Guessan, Ansah, Jurgens, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Dell’Aquila, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Savva, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Roma: Baldi, Missori, Cherubini, Pisilli, Padula, Pagano, Cassano, Keramitsis, Pellegrini, Faticanti, Falasca. A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Ubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Chiesti, Misitano, D’alessio, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Graziani, Costa. Allenatore: Guidi.

Dove vedere Torino-Roma Primavera in streaming e in TV

Torino-Roma in diretta sarà trasmessa su Sportitalia: sarà possibile seguire la gara del campionato Primavera in tv ma pure in streaming sul sito di Sportitalia.