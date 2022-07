Il 5 e 6 agosto torna l’appuntamento con il Trofeo “Mamma Cairo”: una prova importante per il nuovo tecnico granata Giuseppe Scurto

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna lo storico appuntamento con il Trofeo “Mamma Cairo”, la competizione in memoria della madre del presidente granata Maria Giulia Castelli Cairo, che quest’anno sarà dedicato anche al papà, scomparso di recente. Ogni anno il torneo vede protagoniste alcune squadre della categoria Primavera. Questa edizione, che si svolgerà il 5 e 6 agosto presso i campi sportivi di Asti e Quattrodio, riserva però una novità importante rispetto al passato. Se di consueto, ad affrontarsi c’erano Toro, Milan, Juventus e Inter, quest’anno, mancheranno i nerazzurri, sostiuiti da un’altra squadra lombarda Under 19: l’Atalanta. Sarà quindi l’occasione eprfetta per fare i primi test importanti in vista del campionato, soprattutto per Giuseppe Scurto, subentrato a Coppitelli sotto la Mole e pronto a dire la sua.