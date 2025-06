Under 18 Torino-Cesena, la diretta della partita valida per la semifinale scudetto: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Torino Under 18 nella partita di oggi contro il Cesena Under 18 tenterà di posticipare il termine della propria stagione cercando di superare il confronto con la formazione dell’Emilia-Romagna per accedere alla finale della competizione, quella che mette in palio lo scudetto. In caso di vittoria la formazione granata dovrà poi contendersi il titolo contro la vincente della semifinale tra Roma e Inter.

Under 18 Torino-Cesena: il prepartita

Manca meno di un’ora all’inizio dell’incontro tra Torino e Cesena Under 18, questa sfida sarà valida per garantirsi la possibilità di mantenere vivo il sogno di vincere lo scudetto. I giocatori delle due squadre sono ormai arrivati presso il campo di Latina per svolgere gli ultimi accertamenti prima di entrare in campo e dare avvio alla semifinale del torneo.

Under 18 Torino-Cesena: dove vederla in TV e streaming

L’incontro tra Torino e Cesena inizierà alle 17:30 e sarà visibile in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

Under 18 Torino-Cesena: formazioni ufficiali

Torino: Annino, Gatto, Fiore, Pellini, Liema Olinga, Ferraris, Cacciamani, Kirilov, Spadoni, Conzato, Conte. A disposizione: Bochicchio, Ressia, Finizio, Acquah, Brzyski, Kugyela, Sandrucci, Demian, Melo. Allenatore: Vegliato.

Fiorentina: Fontana, Antoniacci, Ridolfi, Baietta, Bertaccini, Greco, Lantignotti, Lontani, Galvagno, Zamagni, Gabriele. A disposizione: Gianfanti, Omokaro, Biguzzi, Casadei, Berti, Sanaj, Ricci. Allenatore: Lantignotti