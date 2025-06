Ecco chi sono i 7 giocatori del Settore giovanile del Torino ad essere stati chiamati per le rispettive nazionali

Dopo aver raggiunto l’esordio in Serie A nella partita contro l’Udinese, Sergiu Perciun, il giovane centrocampista del Torino classe 2006, al termine di questa stagione ha raggiunto un altro grande traguardo: la prima convocazione per la nazionale maggiore della Moldavia. Il giocatore del Torino nonostante sia entrato a far parte delle rotazioni della squadra solamente al termine della stagione, nelle ultime uscite ha dimostrato di essere un giocatore pronto per la Serie A, e dopo averlo osservato attentamente, il tecnico della nazionale Clenscenco ha deciso di puntare su di lui per prossime sfide. La Moldavia venerdì 6 giugno affronterà la Polonia in un amichevole, mentre lunedì 9 giugno sarà impegnata nel match contro l’Italia nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Gli altri convocati granata

Oltre a Perciun, sono 6 i giocatori del settore giovanile granata ad aver risposto presente alle rispettive chiamate per far parte della rosa delle squadre della nazionale giovanile. Dennis Pierro farà parte della formazione dell’Albania Under 16 che sarà impegnata per una doppia amichevole contro la Bulgaria il 5 e l’8 giugno. Nils Balaguss sarà impegnato con la Lettonia Under 17 per due impegni validi per la qualificazione UEFA al campionato Europeo, affronterà l’Estonia e il Montenegro rispettivamente il 7 e il 10 giugno. Youssef Boulifi con la Tunisia Under 16 giocherà due amichevoli, la prima contro il Mauritania il 13 giugno e la seconda contro l’Algeria il 15 giugno. Lapo Siviero farà invece parte dell’Italia Under 20 che affronterà il Paraguay in due amichevoli in programma venerdì 6 giugno e lunedì 9 giugno. Cornelius Olsson sarà invece impegnato con la Danimarca Under 19 nelle fasi finali del Campionato Europeo UEFA di categoria che si svolgeranno in Romania. Come il danese, anche Nuha David Jatta prenderà parte alla fase conclusiva del Campionato Europeo UEFA U19 in programma in Romania con la Germania Under 19.