Dopo aver battuto per 3-1 la Juventus in trasferta, i ragazzi allenati da Scurto si preparano per affrontare l’Hellas Verona

In questa stagione la Primavera del Torino sta facendo ottime cose. Rispetto agli anni passati, piuttosto deludenti, quest’anno la formazione di punta del settore giovanile granata è molto competitiva e lo sta dimostrando. Nella 23^ giornata di campionato Primavera 1, il Torino di Giuseppe Scurto ha battuto in trasferta la Juventus nel derby per 3-1 e ora affronterà in casa l’Hellas Verona. Partita perfetta del Toro la scorsa settimana a Vinovo, decisa dalle reti di Weidmann, Njie e Ansah. Una prestazione che spinge i granata verso un finale di stagione da protagonisti, in vista dei playoff. Al momento il Toro si trova quinto in classifica a 41 punti, a meno 5 dal Lecce primo. La Juventus è a 39 e in mezzo ci sono Frosinone (42), Fiorentina (42) e Roma (43). Prima della partenza per il Torneo di Viareggio, dove nel girone del Torino ci sono Pontedera, Don Torcuato e APIA Leichhardt, si gioca la 24^ giornata.

Verona alla ricerca di punti salvezza

Torino-Hellas Verona si giocherà sabato 18 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. La squadra gialloblù aveva iniziato la stagione con Salvatore Bocchetti in panchina, poi promosso in prima squadra. Al momento, la formazione veneta è allenata da Paolo Sammarco e si trova in quattordicesima posizione a 25 punti. 5 partite vinte, 10 pareggiate e 8 perse con 26 gol fatti e 32 gol subiti. In classifica devono allontanarsi da Cesena (6), Udinese (15), Napoli (24) e Atalanta (24). Una partita più che abbordabile per i ragazzi del Toro, ma da non sottovalutare. Infatti all’andata i granata hanno perso 1-0, ma ora i numeri sono ben diversi. 12 partite vinte, 5 pareggiate e 6 perse. 34 gol fatti e 28 gol subiti, per una squadra piena di giovani molto interessanti.