Così Scurto ha commentato la vittoria del Torino nel derby Primavera: “Con Gineitis saremmo stati primi, ma è più importante sia con la Prima squadra”

Un successo importante e un finale di festa per i granata, all’Ale&Ricky: “Grande soddisfazione, grande partita, molto sentita. L’andata bruciava un po’, aver perso in quel modo ci aveva deluso, per questo a fine partita abbiamo sfogato tutta questa soddisfazione”. Sulla prestazione: “Quasi sempre abbiamo fatto bene, spesso ci è mancato finalizzare le occasioni, ai ragazzi non si può rimproverare molto, fare una prestazione così in un derby è un valore aggiunto, è una delle migliori prestazioni”.

“Con Gineitis avremmo 8 punti in più”

Sul campionato: “Molto equilibrato, ci sono tante squadre forti con poca differenza per chi lotta per la salvezza e per i playoff. La squadra ch avrà più continuità potrà farcela, la classifica ci interessa fino ad un certo punto, la soddisfazione nostra è aver portato Gineitis in Prima squadra, con lui avremmo avuto 7-8 punti in più e saremmo primi, ma sono contento di avere 7-8 punti in meno e che lui sia in Prima squadra”. Ancora sul derby: “Ci può dare autostima e sicurezza questa prestazione, ancora più del risultato. Chiaro è che servirà restare con i piedi per terra, ogni partita è complicata, gli avversari hanno qualità importanti. Da lunedì bisogna resettare”.

“Il gruppo è serio”

Mancavano Caccavo e Jurgens, due titolari: “Alleno un gruppo di ragazzi seri, nelle ultime settimane, da quando abbiamo ripreso, abbiamo avuto assenze pesanti ma devo dire che è stata anche l’opportunità per altri di avere spazio e far vedere le proprie qualità. Siamo soddisfatti per questo”.