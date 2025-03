Torino-Ternana, la diretta della partita della Viareggio Cup: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la vittoria a tavolino contro i brasiliani dell’Internacional, il Torino Under 18 torna in campo nella Viareggio Cup per i quarti di finale. I granata affronteranno la Ternana, reduce da una bella vittoria per 1-6 agli ottavi contro il Casarano. Sarà una sfida da non perdere: segui gli aggiornamenti su Toro.it.

Viareggio Cup, Torino-Ternana: gli aggiornamenti in diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00

Viareggio Cup, Torino-Ternana: il tabellino

Torino: Bochicchio; Gatto, Pellini, Desole, Finizio; Ferraris, Acquah; Conzato, Kugyela, Cecchinato; Conte. A disposizione: Balagus, Brzyski, Castaldi, Da Costa Melo, Grandi, Lohmatov, Merlo, Sandrucci, Spadoni, Traoré, Ventura. All. Vegliato

Ternana: Di Loreto, Bellavigna, Trifelli, Montenegro, Guaglione, Ferlica, Girasole, Pierdomenico, Turella, Valenti, Loconte. A disposizione: Lorrai, Delibra, Forlini, Onesti, Barletta, Biancafarina, Goretti, Rota, Giacalone, Ciuffa, Bruti Boudas. All. Morrone