Oggi l’Under 18 granata sfiderà la Ternana per cercare di conquistare le semifinali del torneo di Viareggio

Dopo la molta discussa vittoria a tavolino del Toro contro l’Internacional, con le polemiche ancora lontane dalla fine, ora l’Under 18 granata affronterà la Ternana in una sfida valevole per i quarti di finale e che consentirà alla squadra vincitrice l’accesso alle semifinali del torneo. La squadra di Vegliato scenderà in campo alle 15 di oggi a Pontedera, al campo sportivo “Nuovo Marconcini”. La sfida sarà importante per i granata che dovranno essere in grado di non farsi influenzare da tutte le polemiche che hanno accompagnato il passaggio degli ottavi a tavolino.

Le altre partite

In contemporanea si giocheranno anche le altre 3 partite valevoli per i quarti di finale della Viareggio Cup. La Fiorentina incontrerà l’Imolese al “Viola Park”, il Sassuolo dovrà affrontare invece l’Ojodu City al campo sportivo “Ricortola”. Infine il Genoa cercherà di battere i Magic Stars. Quest’ultima sfida avrà luogo al campo sportivo Bibolini.