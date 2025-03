Dopo le polemiche relative alla sfida tra Torino e Internacional, la precisazione di chi organizza un Torneo giunto all’edizione numero 75

La gara degli ottavi di finale tra Torino e Internacional di Porto Alegre si è chiusa da oltre 24 ore ma le polemiche non si placano, tanto che l’Organizzazione del Torneo ha scelto di puntualizzare la propria posizione attraverso un comunicato

“In merito a quanto accaduto durante la gara Torino-Internacional, con il ritiro della società S.C. Internacional, la sospensione della gara e la conseguente vittoria a tavolino assegnata alla società Torino F.C., il Centro Giovani Calciatori Viareggio, quale organizzatore della manifestazione, senza entrare nel merito dei fatti che si sono verificati e dei provvedimenti disciplinari, di esclusiva competenza della Commissione tecnico-disciplinare, come da art. 9 del Regolamento del Torneo, ritiene comunque opportuno richiamare i giocatori e le società coinvolte al rispetto dei valori etico-sportivi che da sempre caratterizzano la nostra manifestazione”.

Viareggio: “Non possiamo essere chiamati in causa per l’accaduto”

“Ci teniamo – continua il comunicato – inoltre a puntualizzare che la nostra organizzazione non può essere assolutamente chiamata in causa per lo spiacevole episodio, ma deve al contrario intendersi come parte lesa per le difficoltà createsi contro il regolare svolgimento del Torneo e per il danno di immagine che ne è conseguito. Nel corso dei suoi 75 anni di vita la Viareggio Cup si è impegnata a favorire il contatto e ii confronto tra le varie realtà sportive e sociali e a combattere ogni forma di discriminazione, primo fra tutti il razzismo. Le formazioni partecipanti sono chiamate a loro volta a rispettare i ruoli che ciascuna componente del mondo del calcio ricopre in ogni manifestazione di qualsiasi livello”.