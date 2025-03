Il club prende posizione con un comunicato nel quale fa intendere di essersi mosso per far luce su quanto accaduto al Torneo di Viareggio

Con un comunicato pubblicato nella tarda serata di ieri, l’internacional di Porto Alegre ha preso posizione circa il caso che ha tenuto banco nelle ultime ore. La squadra brasiliana che quest’anno partecipava al Viareggio, come noto, nel corso dell’incontro contro il Torino ha scelto di lasciare il terreno di gioco per protesta, riferendo di un episodio di razzismo, al secondo dei tre minuti di recupero concessi dall’arbitro nel primo tempo.

“Lo Sport Club Internacional – si legge – condanna fermamente l’atto di razzismo subito dall’atleta Kauã Barbosa nella partita contro Torino valida per gli ottavi di finale della Coppa Viareggio Under 18, disputatasi in Toscana. Al minuto 45 del primo tempo, un giocatore avversario ha pronunciato le parole “scimmia” e “scimmia” nei confronti del nostro atleta, oltre a fare un gesto in riferimento al colore della sua pelle, costituendo un inaccettabile insulto razziale”.

La querela nei confronti del calciatore del Torino

“Di fronte a questa situazione, Kauã Barbosa finì per reagire e venne espulso. Ha immediatamente segnalato l’accaduto al comitato tecnico, che ha informato l’arbitro. In segno di protesta, di fronte all’inerzia dell’arbitro e del delegato di gara, la squadra decide di far uscire i giocatori dal campo, con conseguente interruzione della partita e successiva eliminazione dell’Internacional dal torneo. In termini pratici, una simile decisione sportiva dimostra una relativizzazione dell’atto lesivo commesso”.

Poi, nella parte finale del comunicato, il Club brasiliano fa sapere di essersi già mosso: “Lo Sport Club Internacional ribadisce il suo impegno irrinunciabile nella lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il club fornirà tutto il supporto necessario all’atleta Kauã Barbosa e adotterà le misure appropriate affinché il caso venga debitamente valutato e gestito dalle autorità italiane“. I brasiliani avrebbero già sporto querela nei confronti del giocatore del Torino coinvolto nell’episodio.