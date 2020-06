Ansaldi: "Questa maglia si deve sudare sempre" - Toro.it

Con un post su Instagram, Cristian Ansaldi esprime il proprio attaccamento al Torino: nel frattempo prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto

“Questa maglia si deve sudare sempre”. Parole postate da Cristian Ansaldi su Instagram, insieme a una sua foto in granata, per esprimere il proprio attaccamento al Torino. Il post, che ha ricevuto anche i like di alcuni suoi compagni di squadra (come Koffi Djidji), arriva quando è ancora in corso la trattativa per il prolungamento del contratto del terzino argentino: il giocatore ha più volte espresso la volontà di restare e anche attraverso i social network ha ora espresso la sua voglia di Toro.

Ansaldi: il post su Instagram

Ecco il post su Instagram di Cristian Ansaldi: