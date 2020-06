Dai Social / Secondo la classifica stilata da Thekorner.it, Cristian Ansaldi è il giocatore con più cross in area realizzati nonostante le presenze limitate

Tra le pedine più importanti del torino non può di certo mancare Cristian Ansaldi che, nonostante la stagione intervallata da vari infortuni, è riuscito comunque a dare un contributo non indifferente al rendimento della squadra. Con sole 16 presenze in attivo, di cui 14 da titolare, ha messo a segno 4 gol e realizzato tre assist, posizionandosi terzo per numero di gol realizzate quest’anno (davanti solo Belotti con 9 e Berenguer con 5). Non spicca però solo per le reti messe a segno. Ciò che infatti lo ha fatto brillare maggiormente sono i cross in area.

Toro, la classifica dei cross in area

Secondo una classifica stilata da Thekorner.it, l’argentino sarebbe infatti il re dei cross nel rettangolo piccolo ed avrebbe conquistato il primo posto. Ne ha realizzati ben 26 nonostante le presenze limitate, e tra questi figurano tutti e 3 gli assist per i compagni. Numeri non indifferenti, che hanno contribuito al rendimento dei granata, attualmente in calo.

Questo il post Instagram di Thekornet.it per celebrare il risultato ottenuto da Ansaldi.

Toro, Ansaldi ringrazia con un like

Il terzino granata, molto attivo sui social, non ha certo perso occasione di ringraziare la pagina che gli ha reso omaggio, mettendo un like al post. Impaziente di tornare in campo ma forse costretto ad uno stop a causa di un problema al polpaccio, Ansaldi resta positivo come sempre. Dietro lui in classifica Stryger Larsen dell’Udinese a quota 25 cross. La medaglia di bronzo va invece a Ghiglione del Genoa, a quota 21. Tra i primi 10 anche una vecchia conoscenza granata, Jasmin Kurtic, attualmente alla Spal, che si è posizionato nono al pari di Luca Pelelgrini, con 17 cross in area.