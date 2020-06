Izzo assicura: "Siamo pronti e carichi. Stamm turnann" - Toro.it

Armando Izzo rassicura i tifosi granata in vista del finale di stagione e mostra la sua grande voglia di tornare in campo dopo tre mesi di stop

Sabato sera sarà Torino-Parma a inaugurare la ripresa del campionato: una partita importante per la squadra granata, non solo perché sarà la prima dopo tre mesi di stop, ma perché Andrea Belotti dovranno invertire il trend delle ultime gare disputate per ottenere il prima possibile la salvezza. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Armando Izzo ha voluto rassicurare i tifosi granata. “Siamo pronti e carichi per questo tour de force!!! “Stamm turnann”” ha scritto il difensore.

Torino, il post su Instagram di Izzo

Ecco il post di Armando Izzo: