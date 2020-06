Millico, furto in macchina: “Tutto questo per un giubbottino da 40 euro”

Dai social / La rabbia dell’attaccante, che mostra su Instagram la macchina forzata e il motivo del furto

“Il tutto per rubare un giubbottino da 40 euro”. Non nasconde la sua rabbia, Vincenzo Millico. L’attaccante del Torino è stato vittima di un piccolo furto nella giornata di oggi, giovedì 18 giugno 2020. Si è ritrovato con la macchina forzata – e, dunque, danneggiata – e privo “solo” di un capo di abbigliamento di medio valore. Su Instagram ha documentato l’accaduto postando nelle storie un particolare dell’autovettura nella quale mani sconosciute si sono insinuate per sottrarre il giubbotto. Tanta, la delusione del numero 22, sfortunato protagonista di un pomeriggio certo dimenticabile.