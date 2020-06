Izzo: "I nuovi inizi sono spesso mascherati da finali dolorosi" - Toro.it

Armando Izzo, al termine di Torino-Parma 1-1-, ha commentato su Instagram la ripresa del campionato dopo l’emergenza sanitaria

“I nuovi inizi sono spesso mascherati da finali dolorosi. Per tutti quelli che hanno combattuto. Per chi non ce l’ha fatta. Per loro. Perché è tutto quello che amiamo. Ricominciamo”. Con queste parole, scritte sul proprio profilo Instagram, Armando Izzo ha voluto commentare la ripresa del campionato al termine di Torino-Parma 1-1. Il difensore granata è stato autore di una buona prestazione in campo, riuscendo spesso a fermare un avversario pericoloso come Gervinho.

Izzo: il post su Instagram

Ecco il post pubblicato su Instagram da Armando Izzo: