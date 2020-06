Urbano diventa... Urbana: Cairo gioca con FaceApp - Toro.it

Dai social / Il presidente del Torino Urbano Cairo non si è sottratto alla challenge del momento: con FaceApp ecco arrivare… Urbana

“Se fossi Urbana…”, Cairo apparirebbe come nella foto in calce all’articolo. Il presidente del Torino, che di nome fa Urbano, ha partecipato alla challenge del momento e si è lanciato sui social nel cambio di aspetto che consente la popolare FaceApp. Da uomo è diventato donna, scatenando fin da subito i commenti divertiti e sorpresi dei suoi follower su Instagram. Il patron, da ormai diversi mesi, è diventato molto attivo sui social network. E ora sfrutta anche i trend del momento per rafforzare la sua comunità di seguaci.