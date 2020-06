Dai social / Tante le reazioni dei giocatori granata sui social per celebrare la tanto attesa vittoria ottenuta contro l’Udinese per 1-0

Grande festa dopo Torino-Udinese per i giocatori granata, tornati a vincere dopo ben 7 partite. Tre punti che allontanano anche la zona retrocessione, permettendo a Longo e ad i suoi di respirare. Tanta la gioia dei giocatori, che non hanno perso l’occasione di celebrare la vittoria targata Andrea Belotti sui social. Da Baselli, assente per infortunio, a De Silvestri, tutti hanno voluto dare sfogo alle proprie emozioni ed i propri pensieri, dopo un periodo difficile ed un primo passo nella prestazione contro i bianconeri, vero il possibile cambio di rotta.

De Silvestri e Bremer celebrano la vittoria dagli spogliatoi

Primo fra tutti Daniele Baselli che, nonostante l’impossibilità di scendere in campo a causa di un infortunio, ha comunque seguito in compagni e voluto celebrare la vittoria. Ha infatti condiviso una foto dei compagni durante il minuto di silenzio, con la scritta “E andiamo!”. Anche Lorenzo De Silvestri, non ha perso tempo, immortalando il momento con una storia Instagram, che lo ritrae in spogliatoio assieme al compagno Bremer, che ha condiviso un post con la scritta: “3 punti importanti. Andiamo” sul proprio profilo. Nessuna didascalia per i due, solo una posa emblematica con il muscolo del braccio in vista.

Toro, l’euforia di Simone Edera, autore del gol annullato

Edera, autore del gol annullato, che avrebbe permesso il raddoppio al Torino, ha scelto invece di mettere un post con l’esultanza per il gol del Gallo ed alcuni scatti di se stesso durante il tiro. La prima immagine racchiude tutta la felicità del momento. Ha poi scelto di contornare il tutto con una frase: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale!“, in riferimento al primo obbiettivo raggiunto.

Per Izzo, tutte le partite che restano sono “scontri diretti”

C’è poi Armando Izzo, tra i più attivi sui social, che anche questa volta ha voluto condividere la propria felicità. “Quando hai un solo obiettivo, sono tutti scontri diretti”, questo il pensiero del difensore del Torino, che ha poi voluto dedicare un pensiero a Mandragora, infortunatosi proprio nella sfida contro i granata, in uno scontro con Meitè: “Un pensiero ed un abbraccio a Rolando Mandragora“.

