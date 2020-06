Zaza, compleanno con i compagni / La foto

Dai social / Simone Zaza festeggia 29 anni e celebra con i compagni di squadra il compleanno, immortalando il momento su Instagram

29 anni e non sentirli. Questo lo spirito di Simone Zaza, che ieri ha spento le candeline per il suo compleanno. Tra i titolari delle ultime partite, con Longo che ha scelto di schierarlo titolare in entrambe le occasioni, l’attaccante ha scelto di festeggiare con i compagni di squadra. Ieri sera infatti, l’intero gruppo si è riunito a cena per celebrare il compleanno dell’attaccante del Toro, di solito riservato e poco attivo sui social, ma che non ha perso l’occasione di immortalare il momento. Un segnale positivo perciò per quanto riguara il fronte spogliatoio, che fa emergere quella compatezza e quell’unione che possono diventare il punto di forza di questo Toro.

Zaza ringrazia di cuore i compagni per la festa di compleanno

Simone Zaza ha voluto condividere, oltre ai numerosi auguri ricevuti da amici e compagni, una foto, con parte il gruppo presente al suo compleanno, per ringraziarlo. Tanti i giocatori granata immortalati: tra gli immancabili, Baselli, Rosati, Belotti, De Silvestri, assieme a Verdi, Millico, Ola Aina e Meité. Tornare a vincere è stato sicuramente un toccasana e questa serata lo dimostra.

Ecco il post di Zaza, dove ringrazia di cuore i compagni.