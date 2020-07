Le reazioni social dopo Torino-Brescia / Ansaldi dedica i 3 punti ai tifosi, Baselli celebra l’unione del gruppo: ecco i commenti su Instagram

Tanta felicità ed un sospiro di sollievo dopo la vittoria contro il Brescia, che permette così al Toro di fare qualche passo in avanti in ottica salvezza. La sfida contro i biancazzurri ha fatto emergere l’unione e la forza del gruppo, che hanno permesso a Longo ed i suoi di reagire, trovando poi il 3-1. E proprio il saluto agli spalti, animati da due spettatori speciali (Baselli e Izzo) da parte di Zaza, ed il discorso finale di Longo a tutta la squadra, lo dimostrano. Tante le impressioni codivise sui social dai protagonisti della sfida, tintasi completamente di granata. Da Baselli a Rosati, passando per Izzo e Ansaldi, ecco i commenti social dei giocatori del Toro.

Ansaldi su Instagram: “Questa allegria voglio condividerla con tutti i tifosi granata“

Primo fra tutti Rincon, che ha attivato Verdi nell’azione del secondo gol, targato Belotti. El General ha scelto di condividere semplicemente una gallery, evitando commenti sulla gara. Chi invece non ha perso l’occasione di esprimere la propria allegria è Cristian Ansaldi, tra i titolari del match con il Brescia. Il terzino granata, che risulta spesso tra i più attivi sui social, ha scelto di dedicare i tre punti a tutto il popolo granata con un post. “Una vittoria importante. Dobbiamo continuare a fare punti. Questa allegria voglio condividerla con tutti voi tifosi granata. Perché lo meritate più di tutti… Forza Toro Sempre“, questa la didascalia scritta da Ansaldi.

Ecco il post dell’argentino su Instagram.

Toro, Baselli e Rosati celebrano l’unione del gruppo

Anche i due grandi assenti del match, presenti però sugli spalti, hanno scelto di condividere la propria euforia per la vittoria. Armando Izzo, squalificato dopo un cartellino giallo rimediato nel derby, che tornerà però contro l’Inter, ha condiviso una storia della squadra, con la scritta “Siiiiii”.

Ecco la storia di Izzo condivisa su Instagram.

Baselli invece, come Rosati, ha voluto celebrare l’unione del gruppo. Nel suo post ha infatto inserito una foto della squadra presa da un’esultanza, con la scritta “Uniti”. La stessa scelta è stata ripetuta dal terzo portiere, che ha però inserito una gallery che lo ritrae assieme ai compagni dopo i gol.