Baselli, quella videochiamata di Zaza e De Silvestri…

L’affetto dei compagni verso Daniele Baselli, operato questa mattina a Bologna al ginocchio per la ricostruzione del crociato

Affrontare un infortunio non è mai semplice, soprattutto se terrà lontano dal campo per un po’. Lo sa bene Daniele Baselli, reduce da un’operazione che ha coinvolto il ginocchio per la ricostruzione del crociato. Tanta sfortuna per il centrocampista che, oltre allo stop forzato a causa del Covid-19, è ora costretto ad un’altra battuta d’arresto. Non è però mancato il sostegno dei compagni, che gli sono stati vicini. Primi fra tutti Simone Zaza e Lorenzo De Silvestri. Il numero 11 del Toro ha infatti scelto di immortalare il momento sui social, condividendo una storia Instagram della videochiamata.

Zaza e De Silvestri, il sostegno a Baselli

Nel contenuto condiviso da Zaza, si vede la videochiamata a Baselli, nel suo letto d’ospedale, con la presenza di De Silvestri, che spunta nel riquadro più piccolo assieme all’attaccante e la scritta “Forza Baz”. Un gesto di solidarietà che esprime l’unione forte che c’è tra i giocatori.

Ecco la storia postata da Simone Zaza su Instagram.