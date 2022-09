Il Benfica a Superga ha deposto dei fiori sulla lapide omaggiando il Grande Torino

Une delegazione del Benfica, questa mattina, ha raggiunto Superga per un omaggio al Grande Torino. La squadra portoghese è in città per via del match di questa sera contro la Juventus in Champions League: un omaggio sentito da parte del club che per ultimo ha affrontato Valentino Mazzola e compagni nell’ultima amichevole, il 3 maggio del 1949, un giorno prima della Tragedia, quando la squadra stava rientrando nel capoluogo piemontese.

Ecco il tweet del Benfica: