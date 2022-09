In un post su Instagram, l’amico Mimmo Caruso riporta le parole del centrocampista. E Lukic sottoscrive con un like

Un mese fa esatto, era il 12 agosto, scoppiava uno dei casi dell’estate granata: Sasa Lukic non partiva con i compagni per la trasferta di Monza e, anzi, chiedeva di essere ceduto. Due giorni dopo la situazione è rientrato, con il centrocampista che alla ripresa degli allenamenti si è presentato regolarmente al Filadelfia dove si è scusato con i compagni e con Ivan Juric ed è stato perdonato anche dalla società. Lukic si è ora ripreso il suo posto in mezzo al campo e sta trattando il rinnovo del contratto. Dopo aver chiesto la cessione ora vuole restare e lo ha confidato anche all’amico Mimmo Caruso, proprietario di un hotel e ristorante ad Alba che è spesso rifugio di molti calciatori (del Torino e non solo).

Lukic: dichiarazioni d’amore al Torino

Lukic, insieme alla famiglia, ha fatto visita all’amico anche nella giornata di ieri e lo stesso Mimmo Caruso ha riportato in un post su Instagram le parole del centrocampista: “Amare il mio Club dare il massimo per il TORINO è la priorità assoluta… SASA LUKIC … Vi amo popolo granata”. Concetto ribadito, con parole leggermente diverse, anche in una storia Instagram: “Amare il mio Torino è la priorità assoluta… darò il massimo per il mio club… Sasa Lukic”. Una vera e propria dichiarazione d’amore che il numero 10 granata ha sottoscritto con un like al post. E tra i “mi piace” al post ci sono anche quelli di altri calciatori del Torino, come Alessandro Buongiorno, Mergim Vojvoda, Pietro Pellegri e Luca Gemello (ma anche ex granata come Cristian Ansaldi e Lorenzo De Silvestri): un chiaro segnale di come Lukic sia ben voluto all’interno dello spogliatoio.