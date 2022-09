Il turco Emirhan Ilkhan si è scusato sui social: ieri c’era lui in marcatura su Brozovic, autore del gol della vittoria dell’Inter sul Torino

“Sono molto dispiaciuto per la conseguenza del mio errore”, ha scritto su Twitter Ilkhan il giorno dopo la sconfitta del Torino a Milano contro l’Inter. Sul gol di Brozovic c’era il centrocampista in marcatura. “Continuerò a lavorare sempre di più credendo e sapendo che gli errori insegnano nuove lezioni. Grazie per i messaggi di supporto”. Ecco il post social: