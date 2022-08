Il presidente del Toro Cairo ha voluto salutare Segre, passato al Palermo a titolo definitivo, attraverso un commento su Instagram

Il calciomercato prosegue e il Toro ha piazzato diversi colpi in uscita. In questi giorni il presidente granata Urbano Cairo è molto attivo su Instagram e dopo aver commentato dei post per salutare le partenze di Vincenzo Millico, ceduto a titolo definitivo al Cagliari, e di Ben Lhassine Kone, trasferitosi in prestito al Frosinone, ha scritto anche a Jacopo Segre. Il centrocampista scuola Milan nelle scorse ore si è trasferito a titolo definitivo al Palermo e insieme al profilo della società siciliana ha pubblicato un post che lo ritrae con la maglia rosanero. Sotto a questo post troviamo il commento di Cairo che ha scritto: “Grande Jacopo in bocca al lupo per la tua stagione e per la tua carriera! Ti ho conosciuto quando sei arrivato al Toro nel 2014 e da allora non ti sei mai fermato crescendo costantemente grazie alla tua intelligenza, alla tua determinazione e alla tua passione. Ora hai una grande opportunità in una città importante come Palermo ti auguro di ottenere il massimo! Te lo meriti perché sei un ragazzo eccezionale! Ancora in bocca al lupo. Il tuo Pres”. Diverse persone hanno messo “like” al commento di Cairo, tra cui proprio Segre.