Il presidente del Torino ha commentato un post Instagram di Millico spendendo parole al miele per l’ex esterno granata

A seguito della prima partita con la sua nuova squadra, ovvero il Cagliari, che ha combaciato anche con la prima vittoria, Vincenzo Millico ha voluto festeggiare il primo successo in rossoblù ai danni del Cittadella pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di lui in campo accompagnata da questa frase: ”Prima con questa maglia e vittoria. #forzacasteddu”. Tra i commenti apparsi sotto il post ce n’è uno da sottolineare in particolare, quello del presidente del Toro Urbano Cairo. L’ex presidente di Millico ha commentato: “Bravi !!! Sai che ho sempre creduto in te e continuo a pensare che puoi fare benissimo !! In bocca al lupo Vincenzo”. Parole che sicuramente avranno fatto molto piacere all’attaccante classe 2000. Infatti, il giocatore non ha tardato a rispondere a Cairo scrivendo: “grazie presidente”. Dunque, comincia nel migliore dei modi l’avventura al Cagliari di Millico, con anche i complimenti di Cairo ed il suo trasferimento a titolo definitivo dal Toro ai sardi che si è concretizzato proprio pochi giorni fa.