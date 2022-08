I tifosi granata chiedono a Dennis Praet di tornare al Torino

“Torino ti ama”, “Torna da noi Dennis”, “Torino ti sta aspettando”. Sono solo alcuni dei messaggi che i tifosi granata hanno postato sul profilo Instagram di Dennis Praet. L’ultima foto del belga risale allo scorso maggio: la maglia del Toro addosso in un momento della stagione in cui l’ex doriano era tornato a fare la differenza, dopo aver messo l’infortunio alle spalle. Quattordici settimane dopo l’entusiasmo della piazza non si è raffreddato: soprattutto nelle ultime ore i messaggi all’indirizzo di Praet si sono moltiplicati. Potrebbe essere una trattativa da fine mercato, che si svilupperà nelle ultime ore: Juric non ha chiuso all’arrivo di un attaccante (che sia un trequartista o una punta), Praet resta in attesa. Ecco il post di Dennis Praet: