Il “grazie” via Instagram del calciatore alla società lascia increduli i tifosi e rende il caso Lukic ancora più incredibile

“Happy Birthday Sasa Lukic”, si legge in un post su Instagram pubblicato questa mattina dal Torino pe il compleanno del centrocampista. A questo è poi seguito il grazie via social dello stesso numero 10 che ha ricondiviso il messaggio nelle proprie storie su Instagram: non ci sarebbe nulla di strano, anomalo o tragicomico se non fosse che tutto è avvenuto proprio a poche ore di distanza dalla mancata convocazione del capitano per la partita contro il Monza, la prima del nuovo campionato.

Lukic ringrazia il Torino per gli auguri di compleanno: un tentativo di fare la pace?

La società granata ogni giorno fa gli auguri ai propri tesserati così come agli ex calciatori del Torino e questa mattina ha fatto lo stesso anche con il giocatore sempre più voglioso di cambiare aria ma che, ufficialmente, è ancora il capitano della squadra. Ma è proprio il contorno in cui si è svolto questo scambio social a rendere più assurdo il tutto: non tanto per il post della società, che vorrebbe provare a ricucire lo strappo e far rientrare il caso, quanto per quell’immediato ringraziamento da parte di un capitano che stasera non sarà né in campo, né in panchina per la prima partita di campionato. Non per via di un infortunio o una squalifica, ma per una sempre più incontrollabile voglia di andare via ora che il corteggiamento della Roma si sta facendo più insistente e il rinnovo di contratto non è arrivato (e su questo le responsabilità sono del Torino). Che sia un modo dello stesso calciatore di chiedere scusa e lanciare un messaggio di apertura al club? Questo lo si scoprirà nelle prossime ore o giorni, al momento resta solo l’incredulità dei tifosi per la situazione venutasi a creare.