Il presidente del Toro Cairo sui social ha fatto i complimenti a Kone per la prestazione rimediata nel match contro il Brescia

Non solo è ripreso il campionato di Serie A, ma ovviamente è ripartita anche la Serie B e il numero 1 del Toro Urbano Cairo, oltre ad aver commentato un post pubblicato dal suo ex giocatore Vincenzo Millico su Instagram dopo la sua prima partita e la sua prima vittoria con addosso la maglia del Cagliari, ha lanciato un messaggio, sempre tramite Instangram, a Ben Lhassine Kone, giocatore di proprietà del Toro in prestito al Frosinone. Il centrocampista classe 2000 ha pubblicato delle sue foto scattate durante la partita contro il Brescia, match nel quale Kone ha rimediato un’ottima prestazione, scrivendo anche una frase: ”Tanto cuore. Forza Frosinone”. Tra i commenti ne è apparso proprio uno di Cairo nel quale si legge: ”Bravo Ben grande partita! Continua così”. Kone ha poi ringraziato il patron granata scrivendo: ”Grazie mille presidente”. Il centrocampista ivoriano dovrà continuare sulla strada intrapresa se vorrà tornare in futuro al Toro per rimanere all’ombra della Mole, provando a trovare spazio in campo.

Ecco il post: